LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Inflation:

"Die Zeichen stehen auf Zinssenkung. Auch wenn der Rückgang der Inflation in Deutschland im April eine Pause eingelegt hat, so zeigt der Trend bei der Teuerung längerfristig erfreulicherweise weiter nach unten. (.) Allerdings spricht die jüngste Entwicklung der Inflation dafür, dass die Zinssenkung nicht so schnell vorankommen wird, wie sich das manche erhoffen. Ökonomen verzeichnen zudem in allen Einkommensgruppen eine spürbare Zunahme der Konsumneigung insbesondere bei Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Einige wollen bereits Indizien für eine "bevorstehende Konsumwende" erkennen. Diese Erwartung wird angetrieben von der sinkenden Inflationsrate und Reallöhnen, die nach mehreren Jahren des Rückgangs wieder steigen. Das könnte in manchen Bereichen die Preise wieder nach oben treiben. Dann würden sich sowohl die Leitzinsen der EZB als auch die Teuerungsrate nur sehr langsam nach unten bewegen."/DP/jha