DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Verharren der Inflationsrate:

"Alles wieder in Ordnung in der Inflations-Zins-Welt? Nein, so weit sind wir noch lange nicht. Erstens: An der oft bemühten Metapher von der letzten Meile, die die schwierigste sei, ist was dran. Das Inflationsproblem ist noch längst nicht aus der Welt - weder in Deutschland noch in der Euro-Zone und erst recht nicht in den USA. Zweitens - und das ist insbesondere aus deutscher Sicht relevant: Die Hoffnungen, dass eine mögliche Zinswende bereits im Juni helfen könnte, die Wachstumsschwäche zu überwinden, ist bestenfalls trügerisch."/DP/jha