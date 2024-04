SEOUL (dpa-AFX) - Steigende Chippreise und der Boom rund um Künstliche Intelligenz haben dem Elektronikriesen Samsung im ersten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss erhöhte sich im Jahresvergleich um mehr als das Vierfache auf 6,75 Billionen Won (4,6 Milliarden Euro), wie der südkoreanische Konzern bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen am Dienstag in Seoul mitteilte. Der Umsatz stieg - wie bereits bekannt - um 13 Prozent auf 71,9 Billionen Won (48,8 Milliarden Euro). Die Chipsparte kehrte nach einem operativen Verlust im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurück. Samsung ist marktführend bei Speicherchips und Fernsehern. Im ersten Quartal holten sich die Südkoreaner nach Berechnungen von Marktforschern zudem den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurück./dg/DP/zb