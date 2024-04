DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. April

=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz, 9:15 PK) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 PK 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4. Quartal: +0,1% gg Vq *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht und Ergebnis 1Q (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz, PK) 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/EinzelhandelsumsatzMärz saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-3,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-4,9% gg Vj *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 1Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/-0,8% gg Vj PROGNOSE: k.A. *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A./+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,4% gg Vq/k.A. 4. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,1% gg Vq 4. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vq 4. Quartal: -0,2% gg Vj *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,3% gg Vj 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, Presse-Call 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2%Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +0,6%gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,8%gg Vm/+2,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8%gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +1,1%gg Vm/+2,9% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A./+1,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 11:00 DE/Atoss Software AG, HV 11:30 DE/Auktion neuer Grüner Bundesobligation mit Laufzeit April 2029 und einem Kupon von 2,10% im Volumen von 3 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Rede in Konferenz der Banque de France zu "Globalisation: What's Next?" *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q (14:30 BI-PK) *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q 14:30 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +0,9% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 103,5 zuvor: 104,7 *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q - DE/Allgeier SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Grenke AG, HV - SE/Verkürzter Börsenhandel Schweden ===

