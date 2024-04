Paul Singer hat Gerüchten zufolge mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management eine Beteiligung von rund 1 Mrd. $ am Übernahmeziel von BHP aufgebaut. Damit wäre Elliott unter den 10 größten Aktionären von ANGLO AMERICAN. Wie wir bereits am Freitag angedeutet hatten, gewinnt der Übernahmepoker nun an Brisanz. BHP wird deutlich mehr auf den Tisch legen müssen als die kolportierten rd. 39 Mrd. $, welche seitens ANGLO AMERICAN ohnehin bereits als zu billig ausgeschlossen wurden. Wer investiert ist, bleibt dabei - im Bernecker Wegweiser 2024 hatten wir ein Mindestkursziel von 3.000 GBp für ANGLO AMERICAN ausgegeben. Das ist nun greifbar.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





