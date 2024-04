Die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals 2024 von Cognizant Technology Solutions, einem global agierenden Dienstleister in der IT-Branche, werden am 1. Mai vorgestellt. Man rechnet mit Einnahmen zwischen 4,68 und 4,76 Milliarden Dollar, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Jedoch dürften diverse Akquisitionen und positive Wechselkurseffekte das Ergebnis stützen. Überraschungen sind bei Cognizant nichts Neues, in den letzten vier Quartalen übertraf das Unternehmen regelmäßig die Erwartungen mit einem durchschnittlichen Überraschungswert von 10%. Die Bemühungen des Unternehmens, seine Kompetenzen im Bereich der generativen KI auszubauen und Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Dollar in den nächsten drei Jahren sind ein Beweis für seinen Innovationswillen. Diese Entwicklungen könnten wesentlich zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz [...]

Hier weiterlesen