Analysten sehen 211% Kurspotenzial für Goldexplorer Goliath Resources

Die Surebet-Entdeckung von Goliath ist nach Ansicht von Zacks mehr Wert, als der Markt dem Unternehmen zubilligt.

Die Experten von Zacks Small-Cap Research haben sich vor Kurzem zum ersten Mal mit den Aktien des Goldexplorers Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) beschäftigt. Sie kommen zu dem Schluss, dass der faire Wert des Unternehmens von CEO Roger Rosmus basierend auf der aktuellen Entdeckung Surebet und deren von Zacks geschätzten Weiterentwicklung bei 2,77 CAD liegt. Aktuell notiert die Goliath Resource-Aktie erst bei 0,94 CAD.

Wie die Analysten ausführen, konzentriert sich Goliath derzeit darauf, die Tonnage des Ressourcenzielmodells innerhalb des Surebet-Gebiets zu erhöhen und weitere Entdeckungen auf der 64 Quadratmeter großen Golddigger-Liegenschaft im Golden Triangle von British Columbia zu machen. Zacks zufolge soll bereits im Juni ein auf 15.000 Meter ausgelegtes Bohrprogramm anlaufen!

Spektakuläre Entdeckung und Fortschritte

Goliath Resources habe Golddigger in nur 12 Monaten netto Arbeitszeit vor Ort von einer Entdeckung zu einem Ressourcenziel von 100 Mio. Tonnen gebracht, heißt es in dem Zacks-Bericht weiter. Parallel dazu sei die Liegenschaft von 23.859 auf jetzt 66.023 Hektar angewachsen. Das habe weitere Zielgebiete mit hochgradigen Goldergebnissen gebracht und dazu geführt, dass Golddigger nun wichtige Bereiche der so genannten Red Line (56 Kilometer Länge) abdecke. Und das bedeute zusätzliches Explorationspotenzial.

Bisher insgesamt 65 Bohrkilometer auf der Surebet-Entdeckung hätten nun dazu geführt, dass Goliath ein Explorationsziel von insgesamt zehn Adern definiert habe, die alle ähnliche, Gold haltige, polymetallische Mineralisierung aufweisen würden.

Laut Zacks haben sich die Schätzung für das Ressourcenziel dieser Adern von 2022 auf 2024 nach 34 Kilometern an Bohrungen verdoppelt. Der Weg für weitere Steigerungen sei zudem nach den Bohrungen des vergangenen Jahres und einer Bewertung des geologischen Modells frei. Mit den Explorationsarbeiten des Jahres 2024 werde Goliath die Ausweitung und genauere Definition von Surebet angehen und zudem auf zusätzliche Entdeckungen in der Tiefe unterhalb der Bonanza-Scherzone von Surebet vornehmen (Jackpot-Zone). Insgesamt seien 15 bis 20 Kilometer an Bohrungen geplant, so die Analysten.

Auch neue Zielgebiete werden unter die Lupe genommen

Darüber hinaus, so Zacks weiter, werde Goliath auch neue Zielgebiete wie Treasure Island, Full Contact, Big One, Honey Pot, Metallica und Full Contact genauer untersuchen, um zu zeigen, dass in der Region weitere Entdeckungen möglich sind. Treasure Island und Full Contact sind für Goliath schon 2024 und liegen in den so genannten Cambria Icefields und 35 Kilometer nördlich von Surebet.

Abgesehen von den umfassenden Explorationsarbeiten hat Goliath auch schon erste metallurgische Untersuchungen am Erz von Surebet vorgenommen, wie die Experten berichten. Demzufolge wurden außergewöhnliche Goldausbringungsraten von 92,2% erzielt, wobei 48,8% freies Gold aus der Schwerkrafttrennung gewesen seien. Es sei kein Zyanid nötig, um das Gold aus der Surebet-Entdeckung zu gewinnen hieß es und schädliche Elemente seien auch nicht vorhanden. (Dies sind bedeutsame Vorteile, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit eines Projekts auswirken können A.d.R.)

Abgesehen von Surebt / Golddigger werde Goliath dieses Jahr auch das Gold- und Kupferporphyrziel Lucky Strike mit Bohrungen untersuchen, so Zacks.

Fazit: Angesichts des bisher erreichten und der Aussicht auf eine fortlaufende Erweiterung der Surebet-Entdeckung sowie auf mehrere weitere Entdeckungen sehen die Analysten von Zacks Small-Cap Research den Wert der Goliath-Aktie bei 2,77 CAD. Vom aktuellen Kur bei 0,89 CAD ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 211%.

