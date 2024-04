München (ots) -Zum 50. Jubiläum der nachhaltigen Bank erstrahlt die Münchner Filiale in neuem Design. Am Dienstag, den 7. Mai, sind alle Interessierten eingeladen, die Räume in der Bruderstraße 5a einzuweihen.Von 11 bis 17 Uhr können Interessierte allein oder mit der ganzen Familie vorbeikommen. Es gibt vegetarisches Bioessen vom Lokal Speisezimmer.Wer es am Dienstag nicht schafft, ist ab Mai während der neuen Öffnungszeiten montags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr gern gesehen.Filialleiterin Noema Post sagt: "Wir verkleinern uns räumlich, um Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig schaffen wir mehr Platz für Gemeinschaftsflächen. Uns geht es um ein soziales Miteinander, nicht nur im Bankgeschäft."Beim Umbau haben sie und ihr Team auf möglichst nachhaltige und regionale Materialien geachtet. So sind etwa die Lampen, Keramik und Holzmöbel von regionalen Handwerker*innen.Anmeldung: Link: https://veranstaltungen.gls.de/index.php?page=event-code&code=FILERTAGAuf einen Blick:Einweihung der neu gestalteten GLS Bank Filiale in der Bruderstraße 5a in München, Dienstag, 7. Mai 2024, 11 bis 17 Uhr mit Essen und Kinderprogramm, ab 18 Uhr: Exklusive Einladung für Journalist*innenExklusive Einladung für Journalist*innenAb 18 Uhr laden wir ausgewählte Gäste ein. Mit dabei sind Vorstand Dirk Kannacher und seine Kollegin Ssonja Peters, die aus der Zentrale in Bochum (Ruhrgebiet) anreisen. Der bayrische Liedermacher Maxi Pongratz und die Band Vue Belle werden live spielen. Es gibt ein vegetarisches Bio-Catering und ausgewählte Getränke.Gerne beantworten dabei alle Fragen rund um nachhaltiges Banking, warum wir nicht nur radikal sozial, sondern auch radikal ökologisch arbeiten. Melden Sie sich bitte vorab an: Noema.Post@gls.de oder presse@gls.de.Pressekontakt:Angelika IvanovM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/5768931