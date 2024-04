PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Frankreichs ist zu Jahresbeginn etwas stärker gewachsen. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet. In diesem Ausmaß war die Wirtschaft im Schlussquartal 2023 gewachsen.

Getragen wurde das Wachstum zum Jahresstart von der Inlandsnachfrage. Sowohl der private Konsum als auch die Investitionen der Unternehmen legten zu. Dagegen trug der Außenhandel kaum etwas zum Wachstum bei. Die Lagerhaltung der Unternehmen wirkte belastend./bgf/stk