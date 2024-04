© Foto: Unsplash



Bernstein hat am Montag die Apple-Aktie im Vorfeld der für Donnerstag geplanten Earnings hochgestuft. Laut der Analysten sind die Titel aufgrund von Befürchtungen über schwache Umsätze in China zu stark gefallen."Trotz seines Rufs als langfristiger Investor, der kauft und hält, war Warren Buffett bemerkenswert diszipliniert, wenn es darum ging, seine Apple-Position aufzustocken, wenn sie relativ günstig war, und sie zu reduzieren, wenn sie relativ teuer war", schrieb Analyst Toni Sacconaghi am Montag in einer Notiz. Bernstein hat in der Kundenmitteilung eine Tabelle abgebildet, aus der hervorgeht, dass Altmeister Buffett dazu neigt, die Aktien zu reduzieren, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis …