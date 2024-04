DJ Nemetschek bekräftigt nach erfolgreichem Auftaktquartal Jahresprognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Nemetschek ist mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen in das Jahr 2024 gestartet und hat die Jahresprognose bekräftigt. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) kletterten im Auftaktquartal um 24,5 (währungsbereinigt: 25,4) Prozent auf 743,6 Millionen Euro und der Konzernumsatz um 9,4 (währungsbereinigt 10,3) auf 223,9 Millionen Euro. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was auf ein großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist, wie der im TecDAX und MDAX notierte Softwareanbieter erklärte.

Das EBITDA legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,9 (währungsbereinigt: 8,5) Prozent auf 68,3 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 30,5 (Vorjahresquartal: 29,8) Prozent. Der Quartalsüberschuss stieg um 17,4 Prozent auf 42,5 Millionen Euro, entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 0,37 (0,31) Euro.

"Nemetschek ist gut ins Jahr 2024 gestartet. Mit der Performance im ersten Quartal haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte CEO Yves Padrines. Der Umsatz soll im laufenden Jahr unverändert währungsbereinigt um 10 bis 11 Prozent steigern, nach 8 Prozent im vorigen Jahr. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) sollen 2024 deutlich überproportional zu den Gesamteinnahmen wachsen - um rund 25 Prozent (2023: 23,5 bzw währungsbereinigt 26,7 Prozent). Die EBITDA-Marge soll 2024 in der Spanne 30 bis 31 Prozent landen, nach 30,3 Prozent 2023.

