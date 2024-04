EQS-Ad-hoc: FACC AG / Schlagwort(e): Personalie

FACC AG: Neuer Chief Sustainability Officer (CSO) ab dem 15.05.2024



30.04.2024

Der Vorstand der FACC AG gibt hiermit bekannt, dass Herr Tongyu XU ab 15.05.2024 als neuer Chief Sustainability Officer (CSO) bestellt wurde. Herr Xu ersetzt in dieser Position Herrn Pang dessen Vorstandsvertrag mit 14.05.2024 planmäßig endet.



Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Luftfahrtbranche ist Herr XU eine herausragende Ergänzung für das Führungsteam von FACC.



Herr XU bringt eine breite Palette an Erfahrungen und Fachkenntnissen mit, darunter umfangreiche im Bereich Supply Chain Management, Lean-Transformation, operative Verbesserung und Kundenmanagement. Seine bisherigen Leistungen, einschließlich seiner bis zuletzt ausgeübten Rolle als Executive Vice President von ACS & Chairman von ACS UK, zeugen von seiner herausragenden Führungsfähigkeit und seinem Engagement für Exzellenz.



Seine globale Erfahrung und sein tiefes Verständnis in der Luftfahrtindustrie werden dazu beitragen, die Ziele der FACC als führenden Anbieter innovativer Lösungen in diesem Bereich umzusetzen.



Wir wünschen Herrn XU viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Vorstand der FACC AG.



Stellvertretend für den Vorstand,



Robert Machtlinger, CEO

