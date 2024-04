Dax mit misslungem Auftakt in die Super-Woche. Der deutsche Leitindex scheiterte erneut an der charttechnisch wegweisenden Marke von 18.200 Punkten. Im Vorfeld wichtiger Quartalszahlen von Big Tech und dem Fed-Zinsentscheid sind die Anleger hierzulande vorsichtig. Der Index startete verhalten in die neue Woche und beendete den Handel schließlich mit einem moderaten Minus von 42 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...