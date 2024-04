Im Licht des Inflation Reduction Act (IRA) in den Vereinigten Staaten, welcher eine erhebliche katalytische Wirkung auf die US-Solarbranche hat, zeigen Unternehmen wie Enphase Energy, Nextracker und Canadian Solar trotz gegenwärtiger Herausforderungen in der Wohninstallation positive Signale. Es wird prognostiziert, dass der IRA innerhalb der nächsten 10 Jahre zusätzliche 160 Gigawatt (GW) Solarenergie im Vergleich zu einem Szenario ohne dieses Gesetz fördern wird. Dies könnte den US-Solaraktien Auftrieb geben, obwohl sie derzeit noch mit makroökonomischen Schwierigkeiten, wie hohen Zinssätzen und Angebotsüberschüssen, konfrontiert sind. Laut Solar Energy Industries Association (SEIA) waren Photovoltaik-Solarinstallationen im Jahr 2023 für mehr als die Hälfte der neuen Kapazitäten zur Stromerzeugung in den USA verantwortlich, dies spiegelt das [...]

