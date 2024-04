Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat am Dienstag seine neuesten Quartalsergebnisse bekanntgegeben. Trotz des Rückrufs tausender Airbus-Triebwerke befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskurs. MTU hält an seinen ambitionierten Zielen fest.Im ersten Quartal 2024 verzeichnete MTU einen Umsatz von nahezu 1,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. ...

