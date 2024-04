DJ PTA-News: Staige One AG: Nächster internationaler Wachstumsschritt

München/Essen/Istanbul (pta/30.04.2024/08:55) - * Partnerschaft mit der Scouting-Plattform Scoutium * Positive Ergebnisse im Testlauf mit Besiktas Istanbul

30.04.2004 - Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin) treibt ihr internationales Wachstum weiter voran: Neuer Partner ist die in Istanbul ansässige digitale Fußball-Monitoring-Plattform Scoutium. Das Angebot von Scoutium fokussiert sich auf detaillierte und individuelle Scouting-Berichte für (Profi-)Fußballvereine und Jugendakademien in Europa und den USA. Scoutiums Monitoring-Plattform ermöglicht es, junge Talente zu entdecken und zu vermitteln, indem sie die Fußballtalentbewertungen ihrer Nutzer an die Vereine liefert.

Beide Gesellschaften werden vom gemeinsamen Netzwerk profitieren und ihre Dienste kooperativ anbieten. Im Rahmen dieser Partnerschaft kann Scoutium seinen Kunden nicht nur die Datenberichte, sondern auch die Kamerasysteme anbieten, um die Fußballspiele überhaupt erst zu erfassen. Dies erhöht den Wertbeitrag für die Kunden erheblich. Umgekehrt kann Staige seinen Kunden detaillierte Datenberichte als Ergänzung zu seinem aktuellen Produktangebot wie Live-Streaming und Analyse-Tools anbieten.

Nach einem erfolgreichen gemeinsamen Testfall mit Besiktas Istanbul wird der erste Kunde der neuen Partnerschaft der FC Dordrecht in den Niederlanden sein, der eine Jugendakademie mit insgesamt 5.000 Spielern betreibt.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Wir freuen uns auf die internationale Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Scoutium, um für beide Seiten neue Märkte zu erschließen. Wir glauben, dass unser gemeinsames Produktangebot potenziellen Kunden einen einzigartigen Mehrwert bietet. Die Expertise von Scoutium im Bereich Scouting und Datenanalyse wird unser Produkt hervorragend ergänzen".

