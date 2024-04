Am Dienstag sind eine ganze Fülle von wichtigen Quartalszahlen präsentiert worden. Wie reagiert der deutsche Leitindex darauf? Außerdem im Fokus: Adidas und MorphoSys. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Dienstag eine klare Positionierung gescheut. Angesichts einer Flut von Geschäftszahlen und Wirtschaftsdaten sowie vor der Feiertagspause am Mittwoch schaffte der DAX im frühen Handel nur ein Plus von 0,05 Prozent auf 18 127,35 Punkte. ...

