Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht



30.04.2024 / 09:38 CET/CEST

Köln, 30. April 2024 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute den Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. Die bereits vorläufig vermeldeten Zahlen blieben unverändert. Das Geschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 182,1 Mio. (Vorjahr EUR 145,8 Mio.). Das Rohergebnis lag mit EUR 8,4 Mio. im Rahmen der Erwartungen. Das Ergebnis vor Steuern sank stärker als erwartet auf EUR 3,5 Mio., wobei sich hier die deutlich gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen bemerkbar machten. Die größten Posten hier waren Rechtsberatungskosten (TEUR 429), Kosten für Abschussprüfer und Steuerberater (TEUR 411) und Kosten für die Börsennotierung (TEUR 123). Ferner stiegen die Zinsaufwendungen aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung deutlich an. Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR 1,7 Mio. bzw. 0,14 Euro / Aktie. (Vorjahr EUR 5,4 Mio. bzw. 0,45 Euro / Aktie). Die Entwicklungen des Marktumfeldes der DF-Gruppe hatten in 2023 zur Folge, dass auch die Ergebnis- und Planungsrechnung des Unternehmens angepasst werden mussten. Dies führte u.a. zum Verbrauch von latenten Steuern in Höhe von EUR. 1,1 Mio. Die liquiden Mittel der DF AG betrugen zum 31.12.2023 nach endgültigen Zahlen EUR 41,9 Mio. "Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 eine Steigerung der Leistungsindikatoren Geschäftsvolumen, Rohergebnis und Ergebnis vor Steuern im unteren zweistelligen Prozentbereich." sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. "Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns darin bestätigt, die Geschäftsfeldentwicklung der DF-Gruppe mit aller Intensität sektoral als auch geographisch voranzutreiben. In den kommenden Jahren werden wir neue Geschäftsfelder aus eigenen M&A-Aktivitäten erschließen und damit sukzessive unser Aktionsfeld erweitern". Das Testat der Abschlussprüfer wurde uneingeschränkt erteilt. Der Geschäftsbericht kann ab heute auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ eingesehen werden. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf.

