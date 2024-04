Hannover (www.anleihencheck.de) - Der gemeinsame Währungsraum ist nach den neuesten Zahlen von Eurostat im zweiten Halbjahr 2023 in eine milde technische Rezession gerutscht - mit einer laufenden Rate von jeweils -0,1% Q/Q, so die Analysten der Nord LB.Auf Basis der bislang vorliegenden Daten deute sich jedoch an, dass der Euroraum bereits im ersten Quartal zu einem moderaten Wachstum zurückgekehrt sei. Zwar sei die Industrieproduktion schwach ins Jahr gestartet, was auch durch den Zuwachs im Februar noch nicht kompensiert worden sei. Deutlich aufwärts gehe es hingegen seit Dezember mit der Bauproduktion, insbesondere im Berichtsmonat Februar sei der Anstieg mit 1,8% M/M sehr kräftig ausgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...