Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflation ist in harmonisierter Rechnung wieder gestiegen und auch in Spanien hat die Teuerungsrate zugelegt, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungsspekulationen seien davon aber nicht beeinträchtigt worden, weil Erwartungen vorherrschen würden, dass die Kerninflation weiter nachgebe. In Spanien und in Deutschland sei dies den vorläufigen Daten zufolge der Fall gewesen. Zudem habe sich laut Umfrage der EU-Kommission die Stimmung bei den Unternehmen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch bei Dienstleistern getrübt, sodass das Wirtschaftsvertrauen insgesamt enttäuscht habe. ...

