Bonn (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung endet am Mittwoch, so die Analysten von Postbank Research.Trotz der allgemein schwächeren Daten der letzten Woche würden die Analysten nicht mit einer Zinsänderung rechnen. Die Analysten würden auf eine veränderte Wortwahl und/oder einen aggressiveren Ton achten, insbesondere angesichts der immer noch besorgniserregenden Inflation. Sie würden auch auf den ISM-Index für April achten. Für den am Mittwoch anstehenden ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe erwarte der Konsens eine leichte Verlangsamung, auch wenn er im expansiven Bereich bleiben dürfte. Das sei vor allem auf den Anstieg der gezahlten Preise zurückzuführen. ...

