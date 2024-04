EQS-Media / 30.04.2024 / 10:00 CET/CEST

TikTok und CTS EVENTIM geben globale Ticketing-Partnerschaft bekannt Die Partnerschaft ermöglicht es Künstlerinnen und Künstlern, ihre Live-Termine in ihren TikTok Videos zu bewerben und Tickets über CTS EVENTIM zu verkaufen.

Fans können Konzerttickets direkt über die Posts der Artists entdecken und kaufen. London/Hamburg, 30. April 2024: TikTok und CTS EVENTIM, Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und Nummer zwei weltweit, freuen sich, ihre neue Partnerschaft bekanntzugeben. Durch diese können Künstlerinnen und Künstler ihre Ticketverkäufe für Live-Events steigern, indem sie sich mit Millionen von TikTok Nutzerinnen und Nutzern auf der Plattform vernetzen. Das neue Ticketing-Feature bietet Artists einen leistungsstarken Kanal, über den sie ihre Fans erreichen und ihre Live-Events weltweit vermarkten können. Wenn Fans Videos von Künstlerinnen und Künstlern auf TikTok sehen, können sie ganz einfach Tourdaten entdecken und über die Schaltfläche "Tickets kaufen" zu CTS EVENTIM gelangen, um dort den Kauf zu tätigen. Alle zertifizierten Künstlerinnen und Künstler auf TikTok in einem der teilnehmenden Länder können die Funktion nutzen, um ihr Publikum zu vergrößern und ihre Karriere auszubauen. Die Funktion ist ab sofort für Artists und Musikfans in Deutschland verfügbar, andere Märkte werden folgen. Michael Kümmerle, Global Music Partnership Development Lead, TikTok: "Wir freuen uns sehr, mit dieser neuen Partnerschaft in Deutschland an den Start zu gehen, wo Eventim eine starke Position im Ticketmarkt innehat. Wir möchten Künstler*innen die Möglichkeit geben, ihre Live-Termine zu bewerben und den Ticketverkauf durch großartige Partner wie Eventim anzukurbeln, und wir freuen uns darauf, diese Möglichkeit in naher Zukunft Künstler*innen auf der ganzen Welt zu bieten." Alexander Ruoff, COO, CTS EVENTIM: "Als Partner von Künstlern und Konzertveranstaltern in Europa und weltweit sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Services für sie zu verbessern. Artists erzielen über TikTok eine unglaubliche Reichweite - daher freuen wir uns, dass diese neue Partnerschaft es ihnen ermöglicht, diese Reichweite in einen effektiven neuen Marketingkanal einzubringen." Die neue Funktion von TikTok und CTS EVENTIM ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Ein Rollout in weitere Märkte wird demnächst starten.

So funktioniert es Creatorinnen und Creatoren können jetzt CTS EVENTIM unter der Option "Link hinzufügen" auswählen, bevor sie ein Video veröffentlichen. Sie können dann nach einer beliebigen Veranstaltung auf CTS EVENTIM suchen und "Zum Video hinzufügen" wählen, um den Link einzubinden. Sobald Creatorinnnen und Creatoren ihr Video teilen, sehen TikTok Nutzerinnen und Nutzer in der Videobeschreibung eine Schaltfläche "Tickets kaufen", die sie zu CTS EVENTIM weiterleitet, wo sie Tickets kaufen können. Über TikTok TikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen ein kreatives Zuhause geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat seine globalen Hauptsitze in Los Angeles sowie Singapur und weltweit Büros unter anderem in New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul und Tokio. www.tiktok.com Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

