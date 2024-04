Mainz (ots) -Giovanni Zarrella präsentiert live aus Offenburg eine neue Ausgabe seiner Musikshow: Drei Stunden Party sind angesagt am Samstagabend, 4. Mai 2024, 20.15 Uhr im ZDF - unter anderem mit aktuellen Hits von Maite Kelly, Michelle, Sarah Engels, Marina Marx, Marie Reim, Nik P., Christin Stark, Matthias Reim sowie von Howard Carpendale, der auch seine neue Single erstmals präsentiert. Außerdem feiert Giovanni Zarrella mit seinen Gästen an diesem Abend besondere Geburtstage und Jubiläen:Vor zwanzig Jahren trat Semino Rossi erstmals im deutschen Fernsehen auf. Seitdem hat er sich an der Spitze der Schlagerszene etabliert. Seine Fans dürfen sich diesmal auf den brandneuen Titel "Ja, ja, ja, ja" und ein Medley seiner großen Hits freuen. Claudia Jung wird bei Giovanni Zarrella einen besonderen runden Geburtstag nachfeiern.In Erinnerung an den legendären Udo Jürgens präsentieren Zarrella und das Orchester Pepe Lienhard ein Medley mit Klassikern des Ausnahmekünstlers, bei dem er selbst noch einmal zu hören und zu sehen sein wird - eine außergewöhnliche Hommage an den unvergessenen Sänger, Komponisten und Entertainer, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre.Mit Christina Stürmer hat sich eine der erfolgreichsten Sängerinnen Österreichs angekündigt. Auch sie steht mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Bühne und blickt in ihrem Titel "Ein halbes Leben" auf die erfolgreichen Jahre zurück. Zu den Gästen der Show zählt auch Philipp Poisel, einer der großen Pop-Poeten und Singer-Songwriter in Deutschland.Außerdem freut sich Zarrella auf Publikumsliebling Samu Haber. Der finnische Superstar und Ex-Frontmann der Band Sunrise Avenue ist inzwischen auf Solopfaden unterwegs und meldet sich mit "Gimme Your Hand" bei seinen Fans zurück.Mit ihrer Hitsingle "Gold" schaffte die Mannheimer Sängerin Loi 2022 ihren Durchbruch. Klar, dass dieser Song bei ihrem Premierenbesuch in der "Giovanni Zarrella Show" nicht fehlen darf, genauso wie ihre Ballade "Am I Enough", mit der sie Platz eins in den deutschen Airplaycharts belegen konnte.Einen Vorgeschmack auf die Fußball Europameisterschaft liefert Peter Schilling: Sein Superhit "Major Tom" avancierte in den letzten Wochen zur Hymne der Herzen und lässt Fußballdeutschland auch an diesem Abend von einem Sommermärchen 2024 träumen.Die Sendung wird mit Untertiteln und Live-Audiodeskription ausgestrahlt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter https://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Login),per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDie Giovanni Zarrella Show in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-show)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5769108