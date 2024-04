Die vfm-Gruppe stellt ihren angeschlossenen Maklern ab sofort einen virtuellen Experten zur Verfügung: Der vfm-Copilot bearbeitet maklerspezifische Anfragen rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche. Das Tool hat Zugriff auf das gesamte Spektrum des vfm-Portals. Die vfm-Gruppe hat eine digitale Neuerung vorgestellt, die ab sofort allen angeschlossenen Maklern bereit steht: Beim vfm-Copiloten handelt es sich um einen virtuellen Experten, der maklerspezifische Anfragen an 24 Stunden an sieben Tagen ...

