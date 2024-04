Welche Kryptowährung wird explodieren? 5 Coins für den Mai 2024

Gerade die kommenden Wochen werden spannend für den Krypto-Bereich, denn die ersten Effekte des Bitcoin-Halvings von vergangener Woche könnten nun langsam in Kraft treten. So könnte die Altcoins-Saison wesentlich früher als zunächst gedacht beginnen und nicht nur Ethereum (ETH), Cardano (ADA) und Co zu neuen Höhenflügen verhelfen, sondern auch jüngere Krypto-Projekte beflügeln.

Aus diesem Grund werfen wir in den kommenden Abschnitten einen Blick auf einige Kryptowährungen, die noch vor dem offiziellen Launch stehen, allerdings schon jetzt mit einem beachtlichen Presale punkten. Dabei verraten wir genau, weshalb diese Coins die Chance haben, besonders schnell und stark zu explodieren und ihren Anlegern hohe Renditen zu ermöglichen.

#1 - Dogeverse ($DOGEVERSE)

Die Idee von Dogeverse ($DOGEVERSE) ist bisher einzigartig im Meme-Coin-Bereich, denn das Projekt setzt auf die Nutzung eines Multichain-Netzwerks, das gleich sechs der beliebtesten Meme-Coin-Blockchains beinhaltet. Hierzu gehören nicht nur Solana und Ethereum, sondern auch Avalanche, Base, Polygon sowie die BNB Chain. Die Nutzung dieser sechs verschiedenen Blockchain-Netzwerke soll dazu beitragen, dass interessierte Anleger genau die Plattform wählen können, die den eigenen Bedürfnissen und Wünschen am ehesten entspricht.

Derzeit befindet sich Dogeverse noch in der Phase des Initial Coin Offerings (ICO), sodass der $DOGEVERSE-Token zu einem besonders günstigen Preis von gerade einmal 0,000304 US-Dollar angeboten wird. So ist es möglich, diesen entweder mit ETH oder USDT zu kaufen oder ihn über die Nutzung einer normalen Kreditkarte zu erwerben.

Anleger, die den Token über die Ethereum-Blockchain erhalten, können ihn zudem über das offizielle Staking-Programm anlegen. Hier werden aktuell 90 % an jährlicher prozentualer Rendite (APY) geboten.

#2 - WienerAI ($WAI)

Das jüngste Projekt in unserer Top 5 ist WienerAI ($WAI), denn der junge Meme-Coin ist erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet. Trotzdem konnte schon ein Kapital von fast 600.000 US-Dollar gesammelt werden, was das große Interesse an der Meme-Währung beweist. Doch was sind überhaupt die Vorteile von WienerAI?

Der auf dem Dackel basierende Krypto-Token nutzt einerseits eine Zero-Fee-Policy und ist damit vollkommen kostenfrei handelbar. Darüber hinaus wurde ein "AI Enhanced Trading" implementiert - also eine Möglichkeit zum möglichst effizienten und schnellen Handeln, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird.

Wie im offiziellen Whitepaper näher beschrieben, bietet auch dieser Meme-Coin die Möglichkeit, am bereits aktiven Staking-Programm teilzunehmen. Hier liegt die gebotene Rendite aktuell bei 1.416 %, was definitiv Grund genug für viele Anleger ist, in den $WAI-Token zu investieren.

Wann genau der $WAI-Token seinen offiziellen Launch haben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt über die Webseite oder den offiziellen X-Account bekannt gegeben werden. Bis dahin kann es sich jedoch durchaus lohnen, zu den ersten Investoren zu gehören und vor der Listung auf den Kryptobörsen am Projekt teilzunehmen.

#3 - 99Bitcoins ($99BTC)

Hinter dem $99BTC-Token steckt eine Learn-to-Earn-Plattform, die in ihren Grundzügen bereits seit 2013 aktiv ist. Damals wurde 99Bitcoins gegründet, um über die verschiedenen Aspekte der Krypto-Welt zu informieren. Mittlerweile sind so über 79 Stunden an Kursmaterial zusammengekommen, die von einfachen Einsteigerkursen bis hin zu komplexeren Themen eine Vielzahl an Sparten abdeckt.

Mit dem Start des Presales für den $99BTC-Token hat zudem eine Veränderung der Plattform stattgefunden, die mit dem Krypto-Token ihren Nutzern die Möglichkeit bieten möchte, über das Learn-to-Earn-Modell aktiv zu profitieren. So müssen interessierte Nutzer einfach nur die verschiedenen Module erfolgreich absolvieren und können so die $99BTC-Belohnungen erhalten.

Der neue $99BTC-Token wird dabei einerseits als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain fungieren und kann darüber bereits jetzt im offiziellen Staking-Pool angelegt werden. Darüber hinaus gibt es den nativen Token der Lernplattform jedoch als BRC-20-Token und kann darüber auf der Bitcoin-Blockchain eingesetzt werden. So können sowohl Krypto-Neulinge als auch erfahrene Anleger von der Plattform profitieren.

#4 - eTukTuk ($TUK)

Eine grüne Revolution des weltweiten Transportwesens - das Ziel von eTukTuk ($TUK) ist hoch gesteckt. Laut dem offiziellen Whitepaper des Projekts gibt es weltweit über 270 Millionen der sogenannten Tuk Tuks - motorbetrieben Dreiräder, die in vielen Schwellenländern zum Einsatz kommen. Diese möchte eTukTuk durch günstigere, elektrische Modelle ersetzen.

Gleichzeitig setzt das seit über fünf Jahren in der Planung befindliche Projekt auf eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungen und Unternehmen vor Ort. Aktuell wird zum Beispiel eine Infrastruktur aus E-Ladesäulen in Sri Lanka aufgebaut, weitere Projekte in anderen Ländern sind bereits in Planung.

Der native $TUK-Token hingegen soll für eine stabile Kryptowährung sorgen, die über die Grenzen einzelner Länder hinaus eingesetzt werden kann. Zudem wird eine KI-gesteuerte App angeboten, die zum Beispiel möglichst optimierte Routen bietet oder den Kraftstoffverbrauch minimieren kann. All dies soll langfristig dafür sorgen, dass die mitunter energieineffizienten Tuk Tuks für neuere eTukTuks ausgewechselt werden.

#5 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Eine potenziell besonders hohe Rendite verspricht Sponge V2 ($SPONGEV2), denn das Projekt ist der direkte Nachfolger von Sponge ($SPONGE). Dieser Token wurde bereits 2023 auf den Markt gebracht und konnte sich dort zu einem der erfolgreichsten Meme-Coins des Jahres etablieren. So erhielt $SPONGE nach dem Launch eine 100-fache Wertsteigerung, die das bisher große Interesse an Sponge V2 erklärt.

Allerdings möchte Sponge V2 nicht nur als einfacher Nachfolger verstanden werden, sondern einen tatsächlichen Mehrwert bieten. So arbeiten die Entwickler hinter dem Projekt aktuell fleißig an einem Play-to-Earn-Videospiel (P2E), das nach dem offiziellen Launch als Belohnung den nativen $SPONGEV2-Token auszahlen wird.

Darüber hinaus kann sich Sponge V2 von anderen Meme-Coin-ICOs alleine dadurch abheben, dass kein direkter Kauf ermöglicht wird. Stattdessen wurde ein Stake-to-Bridge-Algorithmus entwickelt, über den Anleger derzeit den ersten Sponge-Token im Staking-Programm anlegen könne, um so wiederum $SPONGEV2-Belohnungen zu erhalten. Es kann sich also durchaus lohnen, sich schon jetzt mit Sponge V2 zu beschäftigen - gerade im Hinblick darauf, dass aktuell über 17,8 Millionen US-Dollar in Sponge V1 angelegt sind.

