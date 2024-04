Für die Aktienmärkte gilt jetzt: Wer gewinnt - Bullen oder Bären? Denn der gestrige Montag war nur der Aufgalopp in eine wirklich ereignisreiche Handelswoche: heute die Zahlen von Super Micro Computer (wichtig für Nvidia) und Amazon, morgen dann die Fed-Sitzung, am Donnerstag Apple, am Freitag ISM Index und die US-Arbeitsmarktdaten. Gestern an der Wall Street ...

