Am 8. Mai stehen bei SGL Carbon die Zahlen zum ersten Quartal an. Nach Berechnungen der Analysten der Deutschen Bank wird der Umsatz um 2 Prozent sinken. Das EBITDA soll um 8 Prozent zulegen. Für das Gesamtjahr rechnet SGL mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau, die Analysten halten ein Plus von 3 Prozent für möglich. Das EBITDA sehen sie bei 169 Millionen ...

