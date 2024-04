Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche stehen einige Datenveröffentlichungen an und es dürfte für den Devisenmarkt, zumindest was EUR/USD betrifft, spannend werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es stünden mehrere Veröffentlichungen von Datenpunkten aus der ersten Reihe aus dem Euroraum und auch den USA an. Den Anfang mache heute aus dem Euroraum jeweils die erste Schätzung für die Inflation im April als auch das Wachstum im ersten Quartal. Erwartet werde, dass die Realwirtschaft minimal gewachsen sei und der Disinflationsprozess langsam an Schwung verliere. Wer nun erwarte, dass die EZB - ähnlich wie die FED - aufgrund von stärkeren Wachstumszahlen und höheren Inflationsrisiken von ihrer ersten Zinssenkung im Juni oder spätestens Juli absehe, dürfte wohl enttäuscht werden. Dafür seien die Wachstumszahlen im Euroraum und in den USA zu unterschiedlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...