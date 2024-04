Zu unserer Online-Konferenz brachte Moritz Fehlow, zuständig für die Energieprojekte sowie Grid & Energy Management bei Mer Germany, den Vortrag "(K)eine Zukunftsmusik: Warum Nachhaltigkeit in der E-Mobilität Kosten sparen wird" mit. Seine Aussage ist klar: Nachhaltigkeit wird in der E-Mobilität signifikant Kosten sparen. Die Begründung für diese These lieferte Fehlow in seinem Vortrag bei unserer Online-Konferenz: Er bezieht sich auf die "Herkunft" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...