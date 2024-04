Microsoft kündigte an, in den nächsten vier Jahren 1,7 Milliarden Dollar in Indonesien zu investieren, um insbesondere Cloud- und KI-Infrastrukturen zu erweitern. Dies stellt die größte Einzelinvestition des Unternehmens im Land seit fast drei Jahrzehnten dar. Ziel der umfangreichen Finanzierung ist es, Indonesien als einen führenden Akteur im aufkommenden Markt für künstliche Intelligenz in Südostasien zu positionieren. Die Investition umfasst auch das Training von 840.000 Menschen im Bereich der KI, was Indonesiens wachsende Gemeinschaft von Technologieentwicklern unterstützen soll.

Geplanter Beitrag zum Wirtschaftswachstum

Dieser Schritt wird signifikante wirtschaftliche Effekte erwarten lassen: Ein Bericht prognostiziert, dass KI bis zum Jahr 2030 fast eine Billion US-Dollar zum BIP Südostasiens beitragen könnte - ein [...]

