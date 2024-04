NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Neil Green bezeichnete diese in einer ersten Reaktion am Dienstag als ermutigend. Der Experte sieht Fortschritten bei dem Verkauf von Wohnungen, den Kommentaren des Managements zum Wert des Immobilienportfolios und der Rückkehr zu einem Gewinnwachstum im nächsten Jahr./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:49 / BST





ISIN: DE000A1ML7J1