Die WWK fokussiert sich verstärkt auf die betriebliche Altersversorgung. Für eine gute Marktpositionierung vereinfacht der Versicherer Prozesse und baut Serviceangebote aus. Dazu zählen digitale Lösungen, aber auch wieder das gute alte Telefon - auf Wunsch der Makler. Interview mit Ruven Simon, Leiter bAV Vertrieb der WWK Lebensversicherung a. G.Herr Simon, in der bAV wird viel an Services gearbeitet. Oftmals gehen die Bestrebungen der Versicherer dennoch an den Bedürfnissen der Arbeitgeber vorbei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...