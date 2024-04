Investoren erkennen Potenzial im neuen Meme-Coin WienerAI - x100 Gewinne?

Nach einem überraschend starken Beginn seiner Vorverkaufskampagne macht der neue Meme-Coin WienerAI ($WAI) sogar aus hart gesottenen Skeptikern überzeugte Anhänger. Niemand hätte erwartet, dass WienerAI in einem Atemzug mit Schwergewichten wie BONK genannt wird, doch die Realität spricht eine andere Sprache.

Am Eröffnungstag des Vorverkaufs stürmten Investoren das Angebot, was in den ersten drei Minuten Einnahmen von über 100.000 Dollar erzielte. Ein solcher Erfolg zieht in der Welt der Kryptowährungen schnell Aufmerksamkeit auf sich und lässt sogar erfahrene Händler von Meme-Coins aufhorchen.

WienerAI steht nun im Rampenlicht, nicht nur wegen des humorvollen Namens, der sich auf den Dackel bezieht, sondern auch wegen der beeindruckenden Leistung in einer so kurzen Zeit. Der frühe Erfolg von WienerAI könnte ein Indikator für sein langfristiges Potenzial sein und zeigt, dass selbst kleinere, spielerische Projekte in der Kryptowelt ernstzunehmende Wirkung entfalten können.

Investoren und Marktbeobachter werden die weiteren Entwicklungen genau verfolgen, da solche Anfangserfolge oft den Grundstein für anhaltendes Interesse und möglicherweise auch für anhaltenden Erfolg legen.

Von BONK zu WienerAI: Die verblüffenden Parallelen zweier Krypto-Sensationen



Die Parallelen zwischen BONK und WienerAI sind unübersehbar. Schon im Oktober 2023 zog die aufstrebende Kryptowährung aufgrund ihres einfachen, aber lukrativen Staking-Mechanismus die Aufmerksamkeit der Meme-Coin-Enthusiasten auf sich. Als die Kryptowelt begann, Notiz davon zu nehmen, zeigte auch die große Coinbase Exchange Interesse und bot eine Listung an. Diese Gelegenheit war der entscheidende Katalysator, der BONK half, eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Dollar zu erreichen.

Aktuell betritt WienerAI die Bühne mit ähnlichem Erfolg. Teil des Hypes und der damit verbundenen Kaufeuphorie (FOMO), die den massiven anfänglichen Erfolg von $WAI antreibt, ist tatsächlich dessen Staking-Belohnungsmechanismus. Käufer im Vorverkauf können ihre Token während der gesamten Vorverkaufsphase staken und dabei eine hohe jährliche Rendite (APY) erzielen. Im Presale konnte WienerAI bereits über 500.000 US-Dollar einsammeln.

Tail-Wagging Success



Wiener AI Raises Over $500,000 in Funding! pic.twitter.com/7aB1wXg5PZ - WienerAI (@WienerDogAI) April 29, 2024

Das wirft die Frage auf: Werden die führenden zentralisierten Börsen beginnen, sich um eine Listung von WienerAI zu bemühen? Obwohl es noch zu früh ist, um definitive Aussagen zu treffen, scheinen die Aussichten mit jedem Moment vielversprechender zu werden.

BONK vs. WienerAI: Schlüsselunterschiede zwischen den Netzwerken

Ein wesentlicher Unterschied zwischen BONK und WienerAI liegt in den verwendeten Blockchain-Netzwerken. BONK operiert auf dem Solana-Netzwerk, während WienerAI ein ERC20-Token auf dem Ethereum-Netzwerk ist. Die Community von $WAI sieht dies als entscheidenden Vorteil gegenüber ihrem zukünftigen Konkurrenten an.

Das Solana-Netzwerk ist bekannt dafür, dass es bei hohem Traffic langsamer wird, Transaktionen fehlschlagen können und sogar komplett ausfallen kann. Im Gegensatz dazu ist das Ethereum-Netzwerk umfassend erprobt und bereit für enorme Verkehrszunahmen zu jeder Zeit.

Angesichts der zahlreichen Gerüchte um WienerAI, die derzeit die Kryptosphäre beleben, könnte dieser erhebliche Netzwerkverkehr bald Realität werden.

WAI setzt neue Maßstäbe - jetzt am Presale teilnehmen



Die Grenzen zwischen AI und Meme Coin verschwimmen immer mehr durch WienerAI. Die Website des Projekts schildert auf humorvolle Weise die Entstehung der Hunde-Themen-Münze durch einen verrückten Wissenschaftler im Jahr 2132, bekannt als "Der Architekt". In seiner Werkstatt entwickelt er eine hochentwickelte kybernetische Hunde-KI. Dieser Moment, geprägt von surrenden Computern, könnte den Unterschied zwischen KI und Haustier auflösen. Seine Schöpfung soll die größte künstliche Intelligenz aller Zeiten werden.

In Wirklichkeit zeigt WienerAI jedoch eine so nahtlose Entwicklung, dass man meinen könnte, das Projekt stamme aus einem MIT-Labor. Das Entwicklerteam hat mit seiner Kunst, seiner Erzählung und natürlich dem Aufbau einer Gemeinschaft alles richtig gemacht. Die als "Sausage Army" bekannten Unterstützer sind leidenschaftliche Befürworter dieses Projekts und erinnern an deutlich größere Projekte.

WienerAI hat bereits in der Vorverkaufsrunde beeindruckende 500.000 USD eingesammelt. Die Möglichkeit, Vorverkaufs-Token zu staken, besteht weiterhin und bietet derzeit besonders attraktive Renditen.

Interessenten können noch in den Vorverkauf von WienerAI einsteigen. Besuchen Sie dazu die offizielle Website von $WAI.

