Cardano News: Das ADA-Handelsvolumen übertrifft jetzt Dogecoin und Litecoin

In der vergangenen Woche konnte das Handelsvolumen von Cardano (ADA) auf eine unglaubliche Menge ansteigen: Über 13 Milliarden US-Dollar wurden täglich über die Cardano-Blockchain bewegt - ein Hauptteil davon ist auf sogenannte Krypto-Whales zurückzuführen. Mit einem so hohen Handelsvolumen kann das Cardano-Netzwerk jetzt sogar Dogecoin und Litecoin hinter sich lassen, die beide für eine rege Nutzung durch die Krypto-Community bekannt sind.

Das wirklich Ungewöhnliche an dieser Nachricht ist allerdings, dass das Cardano-Handelsvolumen weiter wächst, während der Krypto-Markt aktuell eine Korrekturphase erlebt. Was steckt also hinter dem regen Interesse an dem ADA-Token?

Höheres Handelsvolumen, weniger aktive Cardano-Wallets

Das Krypto-Analyse-Unternehmen IntoTheBlock verriet näheres zu den aktuellen Zahlen rund um das Cardano-Handelsvolumen. So erklärte es über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass in der letzten Woche täglich ein durchschnittliches Handelsvolumen von 13,84 Milliarden US-Dollar auf der ADA-Blockchain erreicht wurde. Zurückzuführen ist diese Zahl dabei auf ein reges Interesse verschiedener Krypto-Großanleger.

So erreichte das Handelsvolumen sogar ein Drittel von Bitcoins aktuellem Volumen, übertraf Litecoin um das Fünffache und konnte sogar 16-fach das Handelsvolumen von Dogecoin übertreffen.

Cardano whales are busy, with an average large transaction volume of $13.84B a day in the last 7 days.



For comparison, this is a third of Bitcoin's current volume, 5x as much as Litecoin's volume and over 16x that of Dogecoin! pic.twitter.com/xU2XMoEQbM - IntoTheBlock (@intotheblock) April 29, 2024

Auch wenn diese Zahlen zunächst äußerst beeindruckend klingen, so sollten sie doch nicht nur im Vakuum betrachtet werden, denn trotz des Anstiegs im Handelsvolumen ging die Anzahl der aktiven Krypto-Wallets im Cardano-Ökosystem merklich zurück. So berichtet unter anderem das Krypto-Analyse-Unternehmen Santiment, dass ein klarer Rückgang bei Cardano verzeichnet wurde, während im selben Zeitraum Kryptowährungen wie Bitcoin oder Dogecoin schwankende Werte mit Aufs und Abs aufweisen konnten.

Die Gründe für dieses ungewöhnliche Verhalten auf der Cardano-Blockchain sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. So ist die aktuell allgemein eher pessimistische Stimmung am Krypto-Markt einer der Gründe, warum überall weniger Anleger aktiv sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass Cardano im vergangenen Jahr - gerade im Vergleich zu anderen etablierten Kryptowährungen - keine besonders starken Kursanstiege verzeichnen konnte. Während Bitcoin erst vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch erreichte, konnte Cardano nicht einmal die Marke von 1 US-Dollar überschreiten. Vom eigenen Allzeithoch, das seit September 2021 bei 3,09 US-Dollar liegt, ist der aktuelle Kurs noch weit entfernt.

Wie reagiert der Markt auf ein höheres Handelsvolumen?

Ein weiterer Grund dafür, dass einzelne Indikatoren niemals alleinig betrachtet werden sollen, verrät ein Blick auf den ADA-Kurs der vergangenen Woche: In den letzten sieben Tagen verlor Cardano nämlich satte 11,24 % an Wert (siehe Chart unten), obwohl das Handelsvolumen ein ungewöhnliches Hoch verzeichnete. Auch die Marktkapitalisierung ist in der letzten Woche von 18,5 Milliarden US-Dollar auf aktuell 16 Milliarden US-Dollar gefallen. Dies zeigt klar, dass ein hohes Handelsvolumen eben nicht nur ein Zeichen für einen kommenden Aufwärtstrend ist. So wird der ADA-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,4508 US-Dollar gehandelt.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Wie lange der Abwärtstrend für den Cardano Kurs noch anhalten wird, ist schwer vorherzusagen. Klar ist, dass Cardano derzeit keine Ausnahme darstellt, denn der gesamte Krypto-Markt ist seit einiger Zeit in einer Abwärtsspirale. Fraglich ist trotzdem, ob sich eine Investition in Cardano zum aktuellen Zeitpunkt wirklich lohnt. So scheinen zwar einige Krypto-Großanleger der Meinung zu sein, dass jetzt der beste Zeitpunkt für den Kauf des ADA-Tokens gekommen sei, doch könnte es durchaus sinnvoll sein, sich nach anderen Projekten umzuschauen, da Cardano eben nicht für hohe Renditen in kurzer Zeit bekannt ist.

