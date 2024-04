Im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gibt der Goldpreis weiter nach. Gold nähert sich wieder an die Marke von 2.300 USD an, nachdem das Edelmetall im April ein neues Rekordhoch bei 2.431 USD markiert hatte. Durch den anhaltenden Rückgang verringerte der Goldpreis seinen dritten monatlichen Anstieg in Folge, da sich die Aufmerksamkeit der ...

