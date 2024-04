EQS-Ad-hoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen zeigen deutliches Wachstum von Umsatz und EBIT nach neun Monaten 2023/2024 - Jahresprognosen angehoben



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 KWS SAAT SE & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen zeigen deutliches Wachstum von Umsatz und EBIT nach neun Monaten 2023/2024 - Jahresprognosen angehoben KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007) Einbeck, 30. April 2024 - Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der KWS SAAT SE & Co. KGaA ("KWS"), der KWS SE, erwartet auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023/2024 die folgenden Kennzahlen: Umsatz 9 Monate 2023/2024: +10 % auf 1.360,4 (1.232,2) Mio. EUR

EBIT 9 Monate 2023/2024: +48 % auf 336,4 (227,6) Mio. EUR Die berichteten vorläufigen Kennzahlen beziehen sich nach den Ende März 2024 getroffenen Vereinbarungen zum Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts auf das fortgeführte Geschäft von KWS. Das südamerikanische Maisgeschäft wird bis zum Vollzug der Transaktion als aufgegebener Geschäftsbereich in der Finanzberichterstattung von KWS ausgewiesen. Der deutliche Anstieg von Umsatz und EBIT ist insbesondere auf den erfolgreichen Geschäftsverlauf im Segment Zuckerrüben zurückzuführen. Zudem enthält das EBIT einen einmaligen positiven Ergebnisbeitrag (ca. 30 Mio. EUR) in Folge der im November 2023 getroffenen Vereinbarungen zur Veräußerung des chinesischen Maisgeschäfts (inkl. Lizenzen). Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und auf Grundlage des fortgeführten Geschäfts von KWS erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 nunmehr einen Umsatzanstieg von 6 bis 8 % gegenüber dem Vorjahr (währungs- und portfoliobereinigt: 11 bis 13 %; Vorjahr: 1.500 Mio. EUR; bisherige Prognose 3 bis 5 %) bei einer EBIT-Marge von 15 bis 17 % (inklusive des einmaligen positiven Ergebnisbeitrags aus dem Verkauf des chinesischen Maisgeschäfts; bisherige Prognose 11 bis 13 %). Die Forschungs- und Entwicklungsquote soll bei etwa 20 % (bisherige Prognose 18 bis 19 %) liegen. KWS wird die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023/2024 am 14. Mai 2024 veröffentlichen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennziffern: EBIT: Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT-Marge: EBIT in % vom Umsatz Mitteilende Person:

