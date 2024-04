So hoch wie diese Aktie ist dieses Jahr in der DAX-Familie kaum einer geflogen. Doch am Montag herrscht Unsicherheit. Stehen dem Titel jetzt ungemütliche Zeiten bevor? Die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2024. Seit Jahresanfang stieg der Titel um fast 100 Prozent. Einen Großteil des Wachstums machten dabei Übernahmegerüchte und schließlich ein am fünften Februar von Novartis veröffentlichtes Übernahmeangebot ...

