Die Aktie von K+S (WKN: KSAG88) hebt am Dienstag deutlich um +5,5% ab und durchbricht die Marke von 14 €. Doch woher kommt der plötzliche Optimismus bei dem Wert? Ist eine Trendwende in Sicht? K+S vorgestellt K+S mit Sitz in Kassel ist ein deutsches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt in der Kali- und Salzförderung. Der Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle ...

