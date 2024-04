EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

mVISE AG beschließt die Ausgliederung des bestehenden Teilbetriebs Software Development in eine Tochtergesellschaft



30.04.2024

mVISE AG beschließt die Ausgliederung des bestehenden Teilbetriebs Software Development in eine Tochtergesellschaft Düsseldorf, 30. April 2024 Der Vorstand der mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE0006204589) hat die Überlegungen zu einer segmentspezifischen Aufstellung der mVISE AG weiter konkretisiert und dem Aufsichtsrat vorgestellt. Mit der am heutigen Tage erfolgten Zustimmung des Aufsichtsrates zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag soll die Ausgliederung des operativen Bereichs "Software Development" der mVISE AG in die 100%ige Tochtergesellschaft mVISE Software Development GmbH (vormals: SaleSphere GmbH) erfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat wollen die beabsichtigte Ausgliederung der ordentlichen Hauptversammlung der mVISE AG, die für den 19. Juni 2024 geplant ist, zur Beschlussfassung vorlegen und das Vorhaben anschließend durch entsprechende Beurkundung umsetzen. Mit der Ausgliederung verbunden ist die eigenständigere Führung und flexiblere Steuerung der Geschäftsbereiche und die damit verbundene zielorientierte Identifizierung operativer Chancen und Risiken. Die damit inhärent verbundene stärkere unternehmerische Ausrichtung soll eine effizientere und markt- sowie wettbewerbsgerechte Führung der Geschäftsbereiche erleichtern und die erwünschten Synergieeffekte nach erfolgreicher Akquisition der opcyc GmbH klarer herausstellen. Im Rahmen der Umsetzung der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 angekündigten Buy & Build-Strategie soll diese Unternehmensstruktur konsequent weiterverfolgt werden. Kontakt:



