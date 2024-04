DJ MARKT USA/Wenig verändert - Berichtssaison sorgt für Impulse

Die Wall Street dürfte sich zur Eröffnung am Dienstag wenig verändert zeigen. Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,1 Prozent nach. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürfte der Handel weiterhin von Zurückhaltung geprägt sein. Die hartnäckige US-Inflation im ersten Quartal hat die Erwartung, dass die Federal Reserve in der Lage sein wird, die Zinssätze in diesem Jahr mehrmals zu senken, deutlich sinken lassen. So wurde die Erwartung für eine erste Zinssenkung von Juni auf September verschoben. Zudem rechnen Ökonomen jetzt mit höchstens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr anstelle der von den Währungshütern bisher avisierten drei Senkungen.

Auch ein anhaltend robuster US-Arbeitsmarkt hat den Druck auf die US-Notenbank verringert, die Zinssätze zu senken. Daher steht auch der US-Arbeitsmarktbericht für April am Freitag im Fokus.

Für Bewegung dürfte am Berichtstag vor allem die Berichtssaison sorgen. Vor der Startglocke werden unter anderem Coca-Cola, 3M, McDonald's und Paypal einen Blick in die Bücher gewähren. Nach Handelsende folgen dann unter anderem noch Advanced Micro Devices (AMD) und Amazon mit ihren Quartalszahlen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist dagegen übersichtlich. Es werden lediglich der Arbeitskostenindex für das erste Quartal und der Index des Verbrauchervertrauens für April veröffentlicht.

Die Aktie von Goldman Sachs zeigt sich vorbörslich wenig verändert. Goldman Sachs führt Gespräche über den Verkauf des Kreditkartenprogramms von General Motors (GM) an Barclays. Dies wäre ein großer Schritt im Rahmen des Rückzugs der Wall-Street-Bank aus dem Verbraucherkreditgeschäft. Goldman hatte seine Mitarbeiter im November über den geplanten Ausstieg aus der Partnerschaft mit GM informiert, wie das Wall Street Journal berichtete. Die Aktie von General Motors gibt um 0,1 Prozent nach.

April 30, 2024

