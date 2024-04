© Foto: Christian Lue - Unsplash



Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich im April stabilisiert, was die Chancen für eine bevorstehende Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank verstärkt. Überraschenderweise legt auch das BIP zu.Die Gesamtinflation blieb mit 2,4 Prozent unverändert, während die Kerninflation, die als Maßstab für anhaltenden Preisdruck gilt, leicht von 2,9 auf 2,7 Prozent zurückging. Dies deutet darauf hin, dass der Preisdruck nachlässt. Die aktuellen Inflationsdaten sollten den Erwartungen der EZB-Verantwortlichen entsprechen und deren Pläne für eine Zinssenkung am 6. Juni stützen. Die EZB hat bereits angedeutet, dass eine Zinssenkung wahrscheinlich ist, vorausgesetzt, die wirtschaftlichen …