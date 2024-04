© Foto: adobe.stock.com



Die Erwartungshaltung des Marktes spiegelte sich auch in den zum Teil immensen Rallyebewegungen in den Produzentenaktien wider. Die Liste der Kupferaktien, die sich in den letzten Wochen verdoppelten, ist beachtlich.Die Präferenzen verschieben sich. In den letzten Wochen und Monaten zog Kupfer eine immer größer werdende Aufmerksamkeit auf sich. Nicht zuletzt die anhaltenden Spekulationen über eine defizitäre Phase im Kupfermarkt sorgten dafür. Ein Teil der Erwartungen manifestierte sich im kräftigen Preisanstieg der letzten Wochen. Doch dabei muss es nicht bleiben. Es sollte nicht überraschen, wenn Kupfer über kurz oder lang aus dem Schatten von Gold und Silber treten kann. Die exzellenten …