Berlin (ots) -Am 7. Mai 2024 ab 11:15 Uhr startet der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2024. Zu diesem Anlass findet ab 11 Uhr eine Pressekonferenz im Europäischen Haus in Berlin statt, bei der die Redaktion des Wahl-O-Mat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von 14 Parteien den Wahl-O-Mat testen werden.Wann: Dienstag, 7. Mai 2024, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr)Wo: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 BerlinAnmeldung: presse@bpb.deNach einer Begrüßung durch den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb Thomas Krüger und Georg Pfeifer, den Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, werden die Mitglieder der Jugendredaktion und die anwesenden Fraktionsvertreter/-innen aller im aktuellen EU-Parlament vertretenen Parteien vorgestellt.Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien haben im Nachfolgenden vor Ort direkt die Möglichkeit, den Wahl-O-Mat zu testen. Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen im Anschluss die Wahl-O-Mat-Redaktion sowie das bpb-Team gerne zur Verfügung.Der Wahl-O-Mat ist ab dem 7. Mai 11:15 Uhr online unter www.wahl-o-mat.de abrufbar und auch als App für Android und iOS verfügbar.Auch die analoge Version des Wahl-O-Mat, der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" wird an dem Tag im Europäischen Haus ausgestellt und ist danach vier Wochen lang im Besucherzentrum des Europäischen Parlaments am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Eine weitere Version des "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" geht unter Organisation einiger Landeszentralen für politische Bildung auf Deutschlandtour.Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Das Programm ermöglicht es Wählerinnen und Wählern, sich spielerisch über die Wahlprogramme der politischen Parteien des Europäischen Parlaments zu informieren. Anhand von 38 Thesen können die eigenen Positionen mit denen der Parteien abgeglichen werden.Die Positionen und Begründungen der Parteien zu den Thesen stammen dabei ausschließlich von den Parteien selbst und wurden von der Wahl-O-Mat-Redaktion zusammengesetellt. Sie besteht aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildung, Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung sowie Jungwählerinnen und Jungwählern.HintergrundSeit 2002 ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung im Einsatz, um insbesondere junge Wählerinnen und Wähler zu informieren und zu mobilisieren. Mittlerweile ist er ein wichtiger Bestandteil der politischen Information im Vorfeld von Wahlen. Zur Bundestagswahl 2021 wurde der Wahl-O-Mat über 21 Millionen Mal genutzt und zur letzten Europawahl 2019 fast 10 Millionen Mal. Insgesamt war er seit 2002 vor Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen über 115 Millionen Mal im Einsatz.Weitere InformationenWahl-O-Mat (http://www.wahl-o-mat.de/)Offizielle Webseite zur Europawahl www.europawahl.eu (http://www.europawahl.eu)Pressemitteilung zum Start des überparteilichen Wahlaufrufs (29.04.2024) (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240429IPR20867/kampagne-zur-europawahl-nutze-deine-stimme-sonst-entscheiden-andere-fur-dich)Pressemitteilung zur Spitzenkandidatendebatte am 23. Mai und den Wahlabend am 9. Juni (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240415IPR20392/europawahl-2024-medienvorkehrungen-fur-eurovisionsdebatte-und-wahlabend)Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/5769403