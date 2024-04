München (ots) -Mehr Sicherheit für ein langes Leben. Die erste Anhebung des Höchstrechnungszinses für Lebensversicherungsprodukte seit 30 Jahren ist beschlossen. Dieser steigt ab dem 01.01.2025 um 400 Prozent von bislang 0,25 auf dann 1 Prozent. Das gilt für alle Lebensversicherungsprodukte und für die Kalkulation von Berufsunfähigkeitsversicherungen.Die Bayerische begrüßt diesen Schritt sehr und geht sogar noch einen Schritt weiter. "Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden nicht länger warten lassen", sagt Vorstandsmitglied Martin Gräfer. "Deshalb bieten wir unseren Neukundinnen und Neukunden in der privaten Altersvorsorge und im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherungen des Jahres 2024 an, bequem und einfach ab dem 01.01.2025 von dem neuen Höchstrechnungszins zu profitieren."Kundinnen und Kunden der privaten Altersvorsorge im Rahmen von Fondspolicen der ersten und dritten Schicht stellt die Bayerische ab dem 1.1.2025 automatisch auf den dann geltenden, besseren garantierten Rentenfaktor um. "Das gilt bereits für alle Kunden, die sich seit dem 01.01.2024 für das Angebot der Bayerischen entschieden haben, was auch unsere sehr beliebte Fondspolice mit den Fonds der Pangaea Life einschließt." ergänzt Gräfer. Für den Bereich Biometrie plant die Gruppe, dass alle Verträge, die ab dem 01.07.2024 abgeschlossen werden, einfach, unbürokratisch und ohne erneute Gesundheitsprüfung auf neue Verträge umgestellt werden können.Keine Nachteile für Kunden in 2024"Die Notwendigkeit für das Alter vorzusorgen, wird immer drängender" erklärt Gräfer. "Die demografische Entwicklung ist nicht mehr zu ändern und führt laut Prognosen dazu, dass im Jahr 2050 ein Rentner von nur 1,3 Arbeitnehmern finanziert werden muss. Einschnitte in die gesetzliche Rentenversicherung scheinen da unvermeidlich. Egal was die Politik aktuell dazu zugeben möchte. Es ist jetzt aufgrund der Zinsentwicklung ein richtiger Schritt den Höchstrechnungszinses anzupassen, und ich bin sicher, das wird der Lebensversicherung weiteren Auftrieb geben. Höhere Garantien bedeuten jedoch nicht automatisch mehr Sicherheit. Die wachsende Versorgungslücke bedarf unbedingt höherer Renditen in der Anspar- und Rentenphase einer Altersvorsorge. Langfristig und nachhaltig ausgerichtete Angebote, wie wir sie mit unserer Fondspolice Blue Invest und den Fonds der Pangaea Life anbieten, liegen dabei ganz vorne."Neben den Garantien erhöht der angepasste Rechnungszins zudem den garantierten Rentenfaktor für Fondspolicen mit lebenslanger Verrentung und macht die Beiträge für Kundinnen und Kunden zum Schutz ihres Einkommens günstiger.Die Magie der Rente entfaltenUnter dem Motto "Die Magie der Rente" schafft die Bayerische Bewusstsein für einen heute weithin unterschätzen Aspekt von Fondsrenten gegenüber anderen Anlageprodukten: die Option einer lebenslangen Verrentung in Zeiten steigender Lebenserwartung.Denn viele Menschen schätzen den finanziellen Bedarf nach Eintritt in die Rente zu niedrig ein. Die steigende Lebenserwartung und zu geringe gesetzliche Renten werden in Zukunft bei vielen Sparern dazu führen, dass erspartes Vermögen bereits weit vor dem Lebensende aufgebraucht ist. Eine Absicherung gegen diesen Fall bieten Altersvorsorge-Policen mit lebenslanger Verrentung. Ein garantierter Schutz und eine lebenslange Sicherheit, die nach der ersten Erhöhung des Höchstrechnungzinses seit drei Jahrzehnten nun noch attraktiver wird - und von der Kundinnen und Kunden der Bayerischen auch bei Abschluss in diesem Jahr profitieren.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter im aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeMoritz Rebhan, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8285,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5769390