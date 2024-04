Der Corona-Boom ist bei Qiagen vorbei, so viel war im Vorfeld der Quartalszahlen klar. Der Laborausstatter und Diagnostikspezialist verzeichnete zum Jahresstart Rückgänge bei Gewinn und Umsatz, schnitt aber besser an als erwartet. Zwischen Januar und März sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 459 Millionen Dollar, wie das in den Niederlanden ansässige Unternehmen am Montag abend meldete. Das Konzernergebnis reduzierte sich um fünf Prozent auf 81 Millionen Dollar. Zu ...

