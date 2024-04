DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Positive Umsatzentwicklung in 2023

Wels (pta/30.04.2024/12:17) - * Umsatz: EUR 3.596,7 Mio. (+10%) * EBIT: EUR 208,0 Mio. (-23%) * EBITDA: EUR 437,3 Mio. (-9%) * Personal: 11.040 Mitarbeiter (+123), davon 7.023 in Österreich * Investitionen: EUR 359,7 Mio. (-8%), davon EUR 285 Mio. in Österreich

Umsatz- und Ergebnisperformance im Geschäftsjahr 2023

Die Pierer Industrie-Gruppe, die Industriegruppe von Stefan Pierer, steigerte trotz der global herausfordernden Rahmenbedingungen ihren Umsatz in 2023 um knapp 10% und erreichte somit einen Umsatzwert von EUR 3.596,7 Mio.

Sowohl in der Zweirad-Gruppe (PIERER Mobility AG) als auch in der Automotiv-Gruppe (Pankl AG) verzeichnete Pierer Industrie Umsatzsteigerungen. Die börsennotierte PIERER Mobility AG steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 9,2% auf EUR 2.661,2 Mio. Auch die Pankl AG steigerte den Umsatz um 11,9% auf EUR 936,2 Mio. im vergangenen Jahr.

Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt konzernweit mit EUR 437,3 Mio. um 9,4 % unter dem Vorjahreswert, bei einem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) in Höhe von EUR 208,0 Mio. Die EBIT-Marge beläuft sich auf 5,8% und die EBITDA-Marge auf 12,2%.

Mitarbeiter

Zum 31.12.2023 waren in der Pierer Industrie-Gruppe insgesamt 11.040 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6.184 in der PIERER Mobility-Gruppe und 4.373 in der Pankl AG-Gruppe. Insgesamt beschäftigte die Gruppe per 31.12.2023 7.029 Mitarbeiter in Österreich. Rund 1.800 Mitarbeiter, das sind 16% der gesamten Belegschaft, sind in der Forschung & Entwicklung tätig. 2023 betrug der Anteil der weiblichen Beschäftigten 25,5%. Zum Bilanzstichtag befanden sich rund 480 Lehrlinge in Ausbildung, die in mehr als 20 Lehrberufen ausgebildet werden. Die Anzahl der weiblichen Lehrlinge ist zudem stetig gewachsen. Diese intensive Lehrlingsausbildung ist ein wesentliches Rückgrat in der Facharbeiterentwicklung.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2023 wurden EUR 359,7 Mio. in das weitere Wachstum investiert (Vorjahr: EUR 389,4 Mio.). Neben Investitionen in Sachanlagen in Höhe von rund EUR 126 Mio. sind rund EUR 200 Mio. in Produktentwicklung, vor allem im Zweiradbereich, hervorzuheben. Rund 79% der Gesamtinvestitionen wurden in Österreich investiert.

Mehrheitsübernahme bei MV Agusta S.p.A. in der Zweirad-Gruppe

Ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen war die Übernahme der Mehrheit am italienischen Premium-Motoradhersteller MV Agusta S.p.A., an dem die KTM AG bereits im November 2023 einen Anteil von 25,1% übernommen hat. Mit 15. März 2024 wurde von der KTM AG die bestehende Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. nun bereits vorzeitig ausgeübt und die Beteiligung auf 50,1% erhöht.

Der Jahresfinanzbericht 2023 wird am 30. April 2024 veröffentlicht und ist auf der Website der Gesellschaft www.piererindustrie.at unter folgendem Link abrufbar: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte/

Über die Pierer Industrie-Gruppe

Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Powered-Two-Wheeler-Segment und den automotiven High-Tech-Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell rund 11.000 Mitarbeiter mit einem aktuellen Gruppenumsatz von EUR 3,6 Milliarden.

Aussender: Pierer Industrie AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at

ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

