DJ Neuer Finanzchef von Thyssenkrupp kommt Anfang Juni

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Finanzvorstand von Thyssenkrupp, Jens Schulte, tritt sein Amt am 1. Juni an. Der Manager, der aktuell noch als Finanzchef beim Mainzer Glasspezialisten Schott tätig ist, war bereits Ende November vom Essener Stahl- und Technologiekonzern als Nachfolger von Klaus Keysberg nominiert worden, der seinen Vertrag nicht verlängern und zum 31. Mai ausscheiden wird. Damals stand der genaue Termin noch nicht fest. Es hieß lediglich, Schulte werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres nach Essen wechseln.

April 30, 2024

