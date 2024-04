München (ots) -- Kooperation der sustainable AG und der SCRIPT-Agenturgruppe startet im Mai- Integrierte Compliance-, Kommunikations- und Strategiekompetenz aus einer Hand- Beratungsbedarf bei 17.000 Mittelständlern in Deutschland und Österreich gesehen- Kooperation setzt auf kosteneffektive Modulangebote mit kostenfreier Erstberatung- Leistungsspanne von der CSRD-Erklärung bis zum 360-Grad-StakeholderdialogDie sustainable AG und die SCRIPT-Agenturgruppe starten sustainable script, eine Kooperation zur Beratung kleiner, mittlerer und öffentlicher Unternehmen in allen Aspekten der Nachhaltigkeit. Angesichts der bevorstehenden Berichtspflicht einer großen Zahl von Unternehmen reicht das modular gestaltete Angebot von sustainable script von kosteneffektiver, prüfsicherer Nachhaltigkeitsberatung bis zur Entwicklung und kommunikativen Begleitung ambitionierter Nachhaltigkeitsstrategien.Unter der neuen Marke sustainable script bündeln die renommierte Nachhaltigkeitsberatung sustainable AG und die drei mittelständischen Kommunikationsberatungen Script Consult (München), Script Communications (Frankfurt/M.) und Best Friend (Berlin) ihre Kompetenzen und Ressourcen. Die sustainable AG berät derzeit bereits mehr als 100 Kunden in Deutschland und Österreich bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Auch die Unternehmen der Script-Agenturgruppe begleiten schon weit über fünfzig öffentliche und mittelständische Kunden in der Kommunikation. Mit über 200 Berater:innen, einem fundierten Nachhaltigkeits- und Kommunikations-Knowhow an vier Standorten in Deutschland ist sustainable script damit bestens aufgestellt, um insbesondere mittelständische Unternehmen bei der bevorstehenden Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften bestmöglich zu unterstützen.One-Stop-Shop für modulare Beratung, Management und Kommunikation"Unser Angebot richtet sich an rund 17.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich, die vor der Erstellung ihres ersten Nachhaltigkeitsberichts stehen oder schon dabei sind, eine Nachhaltigkeitsstrategie mit entsprechender Datenerfassung für das CSRD-Reporting aufzubauen. Ihnen wollen wir eine One-Stop-Lösung mit weiterführenden Möglichkeiten anbieten", sagt Titus Kroder, geschäftsführender Partner von Script Consult. "Wer Nachhaltigkeitsaktivitäten umsetzt, sollte auch glaubwürdig darüber sprechen. Egal ob Mitarbeitende, Kunden oder Öffentlichkeit - für eine erfolgreiche Kommunikation müssen Unternehmen die Kommunikation mit den Stakeholdern aktiv gestalten. Diese Expertise kann bei sustainable script abgerufen werden", ergänzt Renate Sommer, geschäftsführende Partnerin von Script Communications.sustainable script macht dieses Knowhow nun auch für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich. Sie stehen vor der Herausforderung, in den kommenden Jahren eine prüfsichere Pflichtberichterstattung zur Nachhaltigkeit aufzubauen und eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Das kosteneffektive Basisangebot umfasst dabei alle wesentlichen Komponenten der Pflichtberichterstattung - von der Datenaufbereitung über Komponenten wie die Wesentlichkeitsanalyse bis hin zur Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern. "Wir sehen, wie hoch die Hürden gerade für kleinere Firmen sind. Die Prozesse für eine prüfsichere Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzusetzen, verursacht immer Personalaufwand und Kosten. Hier wollen wir den Firmen ein wettbewerbsfähiges Angebot machen", sagt Jan-Marten Krebs, Vorstandsvorsitzender der sustainable AG.Mittelstand kämpft mit Hürden beim Aufbau von Reporting- und KommunikationsstrukturenDie im Januar 2023 in Kraft getretene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU wird in allen EU-Ländern vermutlich noch 2024 in geltendes Recht umgesetzt. Damit stehen 15.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland und rund 2.000 Unternehmen in Österreich vor der Herausforderung, die EU-Richtlinie zur Berichterstattung von Nachhaltigkeit in Unternehmen mit den klar definierten Standards der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu erfüllen. Spätestens ab 2026 müssen die meisten von ihnen einen entsprechenden Bericht anfertigen. Viele mittelständische Unternehmen stehen daher vor der Aufgabe, bereits jetzt die entsprechenden Strukturen aufzubauen.Gerade mittelständischen Unternehmen mangelt es aber oft an erfahrenen Nachhaltigkeitsexperten für eine prüfsichere Offenlegung. Darüber hinaus fehlt auch das Einschätzungsvermögen für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit oder interne Kommunikation durch bezahlbare, kreative Lösungen. Mit dem neuen Angebot aus Nachhaltigkeitsberatung und Nachhaltigkeitsmanagement, kombiniert mit einer strategischen Kommunikationsberatung aus einer Hand, erleichtert sustainable script die dringend notwendige Positionierung im Entwicklungsfeld der ESG-Gesetzgebung.Auf sustainable-script.de können sich interessierte Unternehmen über das Produktangebot der Kooperation im Detail informieren und eine kostenlose Erstberatung mit Experten von sustainable script anfordern.Pressekontakt:Titus KroderScript Consult GmbHIsartorplatz 5 I D-80331 MünchenTelefon: +49 89 242 1041 42t.kroder@sustainable-script.deSandra Skultetysustainable AG UnternehmensberatungCorneliusstr. 10 | D-80469 Münchensandra.skultety@sustainable.deOriginal-Content von: sustainable script, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174708/5769465