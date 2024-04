Bremen (ots) -NDR/Radio Bremen-FernsehenFreitag, 3. Mai 2024, 22:00 UhrFernseh-Legende Paola Felix mit Ausnahme-Auftritt bei 3nach9 am 3. MaiSehr selten lässt sie sich in der Öffentlichkeit blicken, umso mehr fühlen wir uns geehrt, die Sängerin, Moderatorin und Entertainerin Paola Felix in Bremen zu begrüßen. Schon als junges Mädchen zeigt sich ihr musikalisches Ausnahmetalent. Bereits im Alter von 14 Jahren sammelt sie erste Bühnenerfahrung, mit 18 Jahren belegt sie beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" in Madrid den zweiten Platz. Elf Jahre später verpasst sie nur knapp das Siegertreppchen. Die Schweizerin mit italienischen Wurzeln heiratet 1980 ihren Seelenverwandten Kurt Felix. Von 1983 bis 1990 moderieren sie gemeinsam die Unterhaltungs-Show "Verstehen Sie Spaß?" und werden damit zu Fernseh-Legenden. Wie sehr Musik ihren bisherigen Lebensweg bestimmt hat, wie ausgeprägt ihre Verbindung nach Italien noch heute ist und über den Unterschied von Spaß und Schadenfreude, berichtet Paola Felix bei 3nach9.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende weitere Gäste: Sängerin Lena Meyer-Landrut, Schauspieler Jörg Hartmann, Musiker Jan Delay, Astrophysikerin Lisa Kaltenegger sowie den Mathelehrer und YouTuber Kai Schmidt alias Lehrerschmidt.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen-Fernsehen und hr-FernsehenPressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/5769486