EQS-News: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Expansion

LEEF expandiert in den chilenischen Markt



30.04.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Potsdam, 30.04.2024 - LEEF weitet seine Aktivitäten in Lateinamerika aus



Über sein verbundenes Schwesterunternehmen Leef Blattwerk Latin America S.A. tritt LEEF mit seinem Portfolio nunmehr auch in den chilenischen Markt ein. Der Kunde La vida fácil hat heute seine erste Bestellung bei LEEF platziert. Bei diesem Kunden hat zum wiederholten Male die neue Paper-Top-Line, also die Kombination von Palmblatt-Schalen mit Papierdeckeln für verschiedene Take-Away-Konzepte, maßgeblich zum Erfolg beigetragen.



Der Chilenische Markt ist für LEEF von großem Interesse, da rund 90% der Einwohner in urbanem Umfeld leben, etwa ein Drittel lebt in der Hauptstadt. Chile hat eine gute Infrastruktur für internationalen Warenverkehr und ist sowohl makroökonomisch als auch infrastrukturell vergleichsweise stabil. Die Kombination von einem deutschen Unternehmen mit einem "Fuß" in Lateinamerika durch seine Schwestergesellschaft ist für einen solchen Markteintritt eine erfolgreiche Kombination.

Um die teilweise komplizierten Verfahren mit dem chilenischen Zoll erst gar nicht relevant werden zu lassen (es werden dort aktuell "Zollagenten" für den Import benötigt), wird der Kunde mit dem Incoterm FOB beliefert.



Die Aktivitäten von LEEF in Lateinamerika dienen der Stärkung der Lieferregion und sind Teil der Internationalisierungsstrategie. Weitere Akquisen in anderen lateinamerikanischen Ländern sind geplant, auch wenn die Zeiträume für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen in diesen Ländern traditionell etwas länger sind.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte an und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000. LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, nutzt mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



LEEF Blattwerk GmbH | Frau Tanja Licht | +49 331 2361780

https://www.leef.bio





30.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com